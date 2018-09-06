Подключение онлайн-кассы Orange Data к самописному сайту на php

Нужна программа для автоматического поднятия строк для сайта novosibirsk.n1.ru. Сейчас алгоритм пользователя следующий: зайти на сайт, авторизоваться, перейти на страницу с объявлениями опубликованными о продаже, нажать "выбрать всё" на странице, нажать "обновить", перейти по ...