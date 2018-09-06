Подключение онлайн-кассы Orange Data к самописному сайту на php

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Завершен5 заявок158 просмотров

На сайте skidkabum.ru на данный момент реализована интеграция с атол. онлайн.

Необходимо заменить на orange data.

При этом заказы с 0р. стоимостью (бесплатные купоны) не должны передаваться в кассу.

Документация:

https://github.com/orangedata-official/API 

https://github.com/orangedata-official/PHP-OrangeData-official 

PHP
7 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$150
3 дня
Все сделано хорошо, планирую еще обращаться
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад