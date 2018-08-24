Залить сайт на хостинг и подключить БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок177 просмотров

Залить сайт на хостинг и подключить БД

7 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 минут назад
7 лет назад
$10
1 день
Виктор сделал больше чем обговаривали, дополнительно помог нам восстановить сайт, очень рекомендую к сотрудничеству!
Замечательный заказчик. Оплата мгновенная. Всем рекомендую. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 минут назад
7 лет назад