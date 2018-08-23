Обновить nopcommerce с 3.1 до полледней версии

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Закрытнет заявок172 просмотра

Есть сайт с парой тысяч товаров нужно сохранить структуру и контент.

Примерно сроки и цена.

7 лет назад
webconsulting
Анатолий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров