Реализовать дополнительный функционал для ИМ на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок203 просмотра

ЗадачаНеобходимо сделать дополнительный функционал для ИМ на Laravel 

1. сделать админ часть по заполнению 3-х таблиц 

2. реализовать работу сайта на поддоменах 

3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента

Обязательные требованияхороший опыт на Laravel 

ТЗ по запросу

Laravel
7 лет назад
rada54
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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