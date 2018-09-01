Требуется программист для разработки на laravel

Требуется специалист с большим опытом для доработки сайта на фреймворке laravel. От вас Портфолио и стоимость нормо-часа. Новичков и "мастеров на все руки" прошу не беспокоить. Старт работы в ближайшие дни. Обязательное требование - быть на связи в рабочее время суток.