Требуется программист для разработки на laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок224 просмотра

Требуется специалист с большим опытом для доработки сайта на фреймворке laravel. От вас Портфолио и стоимость нормо-часа. Новичков и "мастеров на все руки" прошу не беспокоить. Старт работы в ближайшие дни. Обязательное требование - быть на связи в рабочее время суток.

Laravel
7 лет назад
Nikons
Илья 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BlessingTeam
Саргис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
7 лет назад
$10
1 день
Начали сотрудничество по проекту, сделали первый этап работ, все в сроки и отлично выполнено. Продолжаем сотрудничать!
Было приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BlessingTeam
Саргис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
7 лет назад

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