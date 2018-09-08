Модуль для dle 13

Вы можете использовать уже готовую конфигурацию (например: магазин продуктов, аптека и тд) – скаченную с торрентов или от предыдущих Ваших клиентов. Особенности цветочного магазина, которые стоит учесть: 1) Приход товара, который уже есть в наличии должен быть ...