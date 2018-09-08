Нужно будет пофиксить баги на сайте, в основном на фронте.
Модуль для dle 13
1. Скрипт обходит все категории на сайте и удаляет те категории в которых меньше 3 новостей
2. Новости из удаляемых категорий тоже удаляются
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Вы можете использовать уже готовую конфигурацию (например: магазин продуктов, аптека и тд) – скаченную с торрентов или от предыдущих Ваших клиентов. Особенности цветочного магазина, которые стоит учесть: 1) Приход товара, который уже есть в наличии должен быть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
1. Есть старый сайт на опенкарт (если нужен) 2. Есть новый готовый дизайн и верстка podushki.boldov.com 3. Необходимо новый сверстанный дизайн накинуть на движок! Оплата по факту выполнения работы, без ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Есть замечательная библиотека, где за 5 минут поднимается форма загрузки. https://www.dropzonejs.com/ Задачка - сделать форму загрузки, чтобы в конце можно было скопировать url файл (например мы кладем в папку uploads файлы, ...Завершен7 лет назад
1. Необходимо спарсить товары с сайта mc.ru В магазин на shop-script: ksg.webasyst.cloud Названия категорий отличаются, некоторые будут объединены в одну. На ksg.webasyst.cloud – правильные названия категорий. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется личный кабинет для услуг. После оплаты человекрегистрируется в личном кабинете (вводит почту, пароль, капчу, ему на почту приходит ссылка для активации учетной записи), администратор проверяет оплату и заносит оплату в личный кабинет клиента (прописывается ...Завершен7 лет назад
Есть сервис Я.WS (аналог api вконтакте) Кратно о нём: Это аналог api vk (вконтакте) - audio.search - вы сможете легко подключиться и получить доступ к огромной базе с музыкой, методы: - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Команда стартапа ищет вэб-разработчика для окончания разработки финансового проекта. Не пирамида, не блокчейн. Доверительное управление на обычных финансовых рынках. Желателен опыт предыдущего участия в подобных проектах или хотя бы минимальное понимание вопросов ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать программное обеспечение для отдела продаж (сфера автозапчасти). Основная задача ПО – проценка товаров в автоматическом режиме по нескольким или одному источнику (сайту, порталу). Техническое задание на парсер сайта, а также ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
настроить сервер и подвязать домен к серверуЗавершен7 лет назад