Спарсить товары с сайта в shop-script, настроить обмен цен

Нужна помощь специалиста по WP. Имеем: http://site.com/product-category/category-name/ На странице есть пагинация, пример ссылки - http://site.com/product-category/category-name/?product-page=2 Но, при переходе по ссылке, отправляет на - http://site.com/product-category/category-name/page/category-name/ .htaccess пустой, в functions.php ничего связанного с урл ...