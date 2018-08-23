Спарсить товары с сайта в shop-script, настроить обмен цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

1. Необходимо спарсить товары с сайта 

mc.ru 

В магазин на shop-script: 

ksg.webasyst.cloud 

Названия категорий отличаются, некоторые будут объединены в одну. 

На ksg.webasyst.cloud – правильные названия категорий. Первые четыре – статические – наполняем в них. Остальные – динамические. 

Товары необходимо будет переименовать. 

На доноре картинки – svg. Получится перенести, преобразовав в jpeg? 

2. Настроить регулярный обмен ценами сайтом с mc.ru 

Возможно предложить решение с регулярным парсингом всех товаров. 

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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