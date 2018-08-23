Доделать CRM систему самописную на PHP - СРОЧНО!

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Доделать CRM систему самописную на PHP - СРОЧНО!

Имеется техническое задание, есть работы по подключению по API - телефонии

Бюджет 125$ Сроки - завтра поздний вечер

Оставляйте ваш скайп, для связи

PHP
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров