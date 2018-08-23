Необходимо доработать существующий сайт -https://zakonpravo.kz CMS Wordpress 1. В мобильную версию данного сайта необходимо добавить Иконку WhatsApp, и иконку "Трубка телефона", при нажатии на которую будет появляться список телефонных номеров и адрес электронной ...
Доделать CRM систему самописную на PHP - СРОЧНО!
Доделать CRM систему самописную на PHP - СРОЧНО!
Имеется техническое задание, есть работы по подключению по API - телефонии
Бюджет 125$ Сроки - завтра поздний вечер
Оставляйте ваш скайп, для связи
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