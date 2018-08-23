Настроить оплату через Яндекс Деньги на лендинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

Нужна верстка трипваера на 1 экран и настроить оплату через Яндекс Деньги. Укажите стоимость

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров