Добавить в сайт код на конверсию для AdWords

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Закрыт3 заявки580 просмотров

Необходимо на все страницы и кнопки сайта profline-sb.ru  вставить код.

Пример кода 

Скопируйте приведенный ниже код и вставьте его между тегами на каждой странице сайта. Глобальный тег нужно установить только один раз для отдельного аккаунта (даже если вы отслеживаете несколько действий).     Скопируйте приведенный ниже фрагмент кода и вставьте его между тегами сразу после глобального тега на страницах, которые вы хотите отслеживать. Затем настройте вызов функции gtag_report_conversion по нажатию на выбранную кнопку или ссылку.     

В ответе укажите, пожалуйста, оценку по срокам и бюджету. 

Google Ads
7 лет назад
Kseniia45
Ксения 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров