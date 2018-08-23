Добавить в сайт код на конверсию для AdWords

Необходимо на все страницы и кнопки сайта profline-sb.ru вставить код.

Пример кода

Скопируйте приведенный ниже код и вставьте его между тегами на каждой странице сайта. Глобальный тег нужно установить только один раз для отдельного аккаунта (даже если вы отслеживаете несколько действий). Скопируйте приведенный ниже фрагмент кода и вставьте его между тегами сразу после глобального тега на страницах, которые вы хотите отслеживать. Затем настройте вызов функции gtag_report_conversion по нажатию на выбранную кнопку или ссылку.

В ответе укажите, пожалуйста, оценку по срокам и бюджету.