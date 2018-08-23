Интернет магазин по PSD макету и ТЗ

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Закрыт10 заявок183 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно сделать верстку и натянуть на админку OpenCart  (рассматриваю альтернативные движки, но предпочтительно этот) 

Сверстать нужно по PSD макету, так же есть ТЗ  общее и пояснение как что должно работать и тп. 

Opencart
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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