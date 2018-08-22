Здравствуйте! При апгрейде сайта с более старой версии на тему "BeTheme" , возникла ошибка - двойная полоса прокрутки в браузере Chrome. Вот и стоит задача - исправить этот баг. Сайт и доступы - ...
Восстановить содержимое сайта с просроченного пару лет назад домена
нужны файлы сайта vrmaster.ru
а именно, восстановить рабочий сайт, насколько это возможно.
Тексты, картинки, разделы сайта
cms имеется ли возможность восстановить?
стоимость и срок и что подлежит восстановлению?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Если вспомните, раньше все сидели в чатах, где нужно было зарегистрироваться, придумать свой логин, заходишь под своим логином и паролем, справа в столбике ты видишь логины пользователей онлайн, можно писать друг другу сообщения как в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать аналогичного бота в телеграмм: m.me/lie.to.me.org С аналогичной структурой, функционалом и наполнением. Структуру, ссылки на видео и т.п. предоставлюВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Доработка сайта на Joomla, сегодня - СРОЧНО! Имеется четкое техническое задание Бюджет 35$ Сроки - выполнить к утру Оставляйте ваш скайп, для связиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно улучшить поиск опенкарт. Либо ввести доп поля у товара и пройтись обработчиком. Либо - внедрить доп логику при поиске товара. Более подробно при общении после заявки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна кодировка магазина.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. В поисках фрилансера. Доработки в интернет-магазине на битрикс (дизайн и верстка не нужны)! Нужно интегрировать верстку в цмс Битрикс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Плагин генерации карты сайта: https://ru.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/ Нужно: В настройках сделать функцию защита sitemap.xml паролем, сделать поле в котором можно ставить свой пароль на файл sitemap.xml, который генерирует этот плагин. Когда любой пользователь переходит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $68
Нужно подключить сайт к API лидогенератора, по партнерской программе, сайт американский. Подключение происходит в два шага:1. Потребуется разместить текстовый файл, в котором будет указано "наш текст" в корень сервера, назвать как удобно, затем ...Закрыт7 лет назад
Нужно будет сделать (1й этап): Установка и настройка wordpress, Seo модули установка и настройка, установка SSL сертификата, установка и настройка плагинов для безопасности сайта, установка и настройка woocommerse, установка и настройка метрик и посадка ...Закрыт7 лет назад