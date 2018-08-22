Восстановить содержимое сайта с просроченного пару лет назад домена

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Закрыт4 заявки161 просмотр

нужны файлы сайта vrmaster.ru

а именно, восстановить рабочий сайт, насколько это возможно.

Тексты, картинки, разделы сайта

cms имеется ли возможность восстановить?

стоимость и срок и что подлежит восстановлению?

7 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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