Нужно срочно поправить php скрипт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки173 просмотра

Доброй ночи

Есть php-скрипт редиректа, который перестал работать

Нужно срочно его починить

PHP
7 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
топ
Отличный заказчик, четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад