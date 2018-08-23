Подготовить 1С Розница для магазина цветов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вы можете использовать уже готовую конфигурацию (например: магазин продуктов, аптека и тд) – скаченную с торрентов или от предыдущих Ваших клиентов. 

Особенности цветочного магазина, которые стоит учесть: 

1) Приход товара, который уже есть в наличии должен быть по другому отмечен, но считаться вместе с предыдущим, плюс дата поставки вынесена отдельным блоком 

2) Списывать товар как истек срок годности 

3) Классы продукта, т.е. Роза Мунлайт – например, входит в категорию "Цветы" подраздел – Розы, категорию "Сорт" – Мунлайт, категорию "Страна происхождения" – Колумбия, категорию "Класс качества цветов" – А3 

4) Параметры для высоты растения и цвета 

7 лет назад
vufoheh
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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