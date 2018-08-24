Верстка и интеграция сайта

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Закрыт5 заявок147 просмотров

Подробное тз здесь 

https://docs.google.com/document/d/1TWjoE7abrKx0z9yes-GEjYJNdgNhhe4zc1-H0DEJgDU/edit?usp=sharing

7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров