Нужна программа для автоподнятия строк

Нужна программа для автоматического поднятия строк для сайта novosibirsk.n1.ru.

Сейчас алгоритм пользователя следующий: зайти на сайт, авторизоваться, перейти на страницу с объявлениями опубликованными о продаже, нажать "выбрать всё" на странице, нажать "обновить", перейти по пагинации на следующую страницу, и повторить процедуру. Потом перейти на страницу объявлений об аренде и повторить процедуру.

Требуется автоподнятие 8 раз в день в дневное время.

Программа может быть реализована в виде Веб приложения, или программой (службой) под Windows с автозапуском.

Жду предложений по цене и сроку.