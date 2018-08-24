Нужна программа для автоподнятия строк

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Нужна программа для автоматического поднятия строк для сайта novosibirsk.n1.ru

Сейчас алгоритм пользователя следующий: зайти на сайт, авторизоваться, перейти на страницу с объявлениями опубликованными о продаже, нажать "выбрать всё" на странице, нажать "обновить", перейти по пагинации на следующую страницу, и повторить процедуру. Потом перейти на страницу объявлений об аренде и повторить процедуру. 

Требуется автоподнятие 8 раз в день в дневное время. 

Программа может быть реализована в виде Веб приложения, или программой (службой) под Windows с автозапуском. 

Жду предложений по цене и сроку. 

7 лет назад
Timofeev_Nik
Никита 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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