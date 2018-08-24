Сайт - Вордпресс. Необходимо в блоге перевести кнопку LEARN MORE на русский текст "подробнее". https://i.paste.pics/6cc733a406e07fd725b453ab7e910a8c.png сайт - okna-kontinent.com.ua/news/
Верстка сайта
Необходимо сверстать сайт по макету. Макет: https://www.figma.com/file/TEa0kRtdku5vmZhsFXpYh42P/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4?node-id=0%3A1
Также учесть комментарии из файла.
Разработка на WordPress
+ Адаптивная верстка
Укажите стоимость и сроки работы.
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