Верстка сайта

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Закрыт9 заявок158 просмотров

Необходимо сверстать сайт по макету. Макет: https://www.figma.com/file/TEa0kRtdku5vmZhsFXpYh42P/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4?node-id=0%3A1

Также учесть комментарии из файла. 

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7 лет назад
eto-yasno
Николай 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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