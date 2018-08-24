Исправить баг, ошибку в самописной cms

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки197 просмотров

на сайте не отображается раздел "категория новостей", сами новости отображаются и работают, нужно найти и исправить ошибку и разъяснить в чем было дело. сайт test.mozgunov.ru, не работающие разделы категорий новостей test.mozgunov.ru/news, test.mozgunov.ru/press 

бюджет 300 руб, оплата через яндекс деньги 

предоставлю доступ от админки, фтп и phpmyadmin

7 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
10 из 10. Михаил очень выручил. Не смотря на то, что задача оказалась куда сложнее чем казалась - не сдался и доделал работу. Спасибо! Рекомендую данного исполнителя!
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад