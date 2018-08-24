На сайте skidkabum.ru на данный момент реализована интеграция с атол. онлайн. Необходимо заменить на orange data. При этом заказы с 0р. стоимостью (бесплатные купоны) не должны передаваться в кассу. ...
Правки сайта на Вордпресс
1. Каждый товар должен складываться из программы и уровня сложности (пока при выборе программы и уровня сложности он подтягивает только описание и стоимость уровня сложности)
2. Реализовать до конца разные уровни доступа в лк в зависимости от приобретенного пакета тренеровок
И т.п.
Заявки фрилансеров
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