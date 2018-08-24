Правки сайта на Вордпресс

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Закрыт4 заявки117 просмотров

1. Каждый товар должен складываться из программы и уровня сложности (пока при выборе программы и уровня сложности он подтягивает только описание и стоимость уровня сложности)  

2. Реализовать до конца разные уровни доступа в лк в зависимости от приобретенного пакета тренеровок  

И т.п. 

WordPress
7 лет назад
prutkov_serg
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров