Правки сайта на Вордпресс

1. Каждый товар должен складываться из программы и уровня сложности (пока при выборе программы и уровня сложности он подтягивает только описание и стоимость уровня сложности)

2. Реализовать до конца разные уровни доступа в лк в зависимости от приобретенного пакета тренеровок

И т.п.