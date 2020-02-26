Wordpress сайт

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок239 просмотров
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Сайт для документов. На вордпрессе 

  • Не пускать на сайт без авторизации (переброска на авторизацию вордпресса)
  • После авторизации страница показа всех документов (сортировка по дате)
  • (РИСУНОК 1)
  • Сайт на всю ширину экрана растягивается
  • Верхнее меню (логотип, поиск, реквизиты, пользователи и справа имя человека (под меню его роль, выход))
  • Под меню выводится заголовок страницы (
  • Правовые акты после чего количество документов (считать по базе),
  • далее сортировка по дате,
  • поиск по номеру,
  • добавление документа кнопкой +
  • и вывод документов выбор по количеству вывода на страницу документов)
  • Внизу пагинация
WordPress
4 года назад
zhasikiskz
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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