Wordpress сайт

Необходимо интегрировать сайт на MODx revo с системой IDENT, dent-it.ru. Интегрируется расписание врачей и заявки через форму. Мануалы Интеграция заявок: http://help.dent-it.ru/help/-integraczii-v-ident-onlajn-zapis Интеграция расписания: http://help.dent-it.ru/help/etapy-vnedreniya-ident Логика работы компонента Загружать и выгружать данные IDENT может как через БД, так и через HTTP запросы. Предпочтительным ...
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Сайт для документов. На вордпрессе
- Не пускать на сайт без авторизации (переброска на авторизацию вордпресса)
- После авторизации страница показа всех документов (сортировка по дате)
- (РИСУНОК 1)
- Сайт на всю ширину экрана растягивается
- Верхнее меню (логотип, поиск, реквизиты, пользователи и справа имя человека (под меню его роль, выход))
- Под меню выводится заголовок страницы (
- Правовые акты после чего количество документов (считать по базе),
- далее сортировка по дате,
- поиск по номеру,
- добавление документа кнопкой +
- и вывод документов выбор по количеству вывода на страницу документов)
- Внизу пагинация
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