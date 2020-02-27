Разрешить конфликт плагинов

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки223 просмотра
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Я хочу использовать плагин для галерей, который ломается при использовании lazy load. Альтернатив этому плагину для меня нет. Мне необходимо решить проблему и сделать так, чтобы галереи работали корректно при включенной функции lazy load, которая также необходима. Сайт работает на вп.

4 года назад
guest_15828054000547
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
karbivskij2
Роман 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$30
1 день
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