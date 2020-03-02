Натянуть вертску на modx

Не большой проект

https://goshovsky.com/projects/zamki/index.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/about.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/events.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/contacts.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/townhouse.html

Настроить аккуратно что бы можно было редактировать через админку интерактивную карту.

Произвести закалку модх

Есть возможность привлечь верстальщика, но по возможности если возникнут проблемы с версткой поправить.

Сроки горят нужно сделать максимум за 3 дня. Площадку предоставлю.

Сайт интуитивно понятный и простой. По работе раздел события и акции информацию предоставлю. В остальном думаю вопросов быть не должно.