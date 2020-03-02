Натянуть вертску на modx

$100
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок232 просмотра
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Не большой проект 

https://goshovsky.com/projects/zamki/index.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/about.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/events.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/contacts.html

https://goshovsky.com/projects/zamki/townhouse.html

Настроить аккуратно что бы можно было редактировать через админку интерактивную карту.

Произвести закалку модх

Есть возможность привлечь верстальщика, но по возможности если возникнут проблемы с версткой поправить. 

Сроки горят нужно сделать максимум за 3 дня. Площадку предоставлю.

Сайт интуитивно понятный и простой. По работе раздел события и акции информацию предоставлю. В остальном думаю вопросов быть не должно. 

MODX
4 года назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
$30
3 дня
Николай отлично реализовал данный проекта, точно в срок даже немного раньше. Очень понравилась тонкая настройка модх, все интуитивно понятно и удобно в наполнении, можно быстро отредактировать любую информацию на сайте через админку. В общем рекомендую всем серьезным заказчикам которым нужен качественный сайт на модх.
Максим замечательный заказчик. Не было ни малейшей проблемы во время выполнения проекта. Все четко и по факту. Предоставлены все необходимые доступы. Всегда на связи. Моментальная оплата без задержек. Ставлю 5+ и рекомендую к сотрудничеству на 100%!
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