Натянуть вертску на modx

Здравствуйте Нужно создать плагин для XenForo, прикрепил ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не большой проект
https://goshovsky.com/projects/zamki/index.html
https://goshovsky.com/projects/zamki/about.html
https://goshovsky.com/projects/zamki/events.html
https://goshovsky.com/projects/zamki/contacts.html
https://goshovsky.com/projects/zamki/townhouse.html
Настроить аккуратно что бы можно было редактировать через админку интерактивную карту.
Произвести закалку модх
Есть возможность привлечь верстальщика, но по возможности если возникнут проблемы с версткой поправить.
Сроки горят нужно сделать максимум за 3 дня. Площадку предоставлю.
Сайт интуитивно понятный и простой. По работе раздел события и акции информацию предоставлю. В остальном думаю вопросов быть не должно.
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