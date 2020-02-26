Уважаемые коллеги, Переносим сайт с тильды на WordPress. Контент перенесен. Сейчас стоит задача настроить тему таким образом чтобы сохранить визуальные характеристики старого сайта: [url=https://finddatalab.com/]https://finddatalab.com/[/url] На новом сайте присутствую следующие элементы - лендинг на заглавной - интернет магазина на WooCommerce - блог В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужен разработчик со знанием Netcat CMS.
Основная суть работы заключается в написании модуля для сайта. Работа в паре с верстальщиком.
Ссылка на сайт: biblioteka.shop/
Ссылка на техническое задание (описание задачи постранично есть в комментариях внизу страницы): marvelapp.com/6ih0c78/scr...
Ссылки с вашими работами на данной cms отправляйте в лс.
Также общую стоимость работы и время на выполнение задачи.
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