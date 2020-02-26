Всем привет. Нужен разработчик со знанием Netcat CMS.

Основная суть работы заключается в написании модуля для сайта. Работа в паре с верстальщиком.

Ссылка на сайт: biblioteka.shop/

Ссылка на техническое задание (описание задачи постранично есть в комментариях внизу страницы): marvelapp.com/6ih0c78/scr...

Ссылки с вашими работами на данной cms отправляйте в лс.

Также общую стоимость работы и время на выполнение задачи.