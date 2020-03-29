Техническая SEO оптимизация сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки256 просмотров
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Уважаемые коллеги,

Есть сайт на WordPress с установленной темой https://wphoot.com/themes/unos/ и модулем WooCommerce. Необходимо провести технический анализ и устранить проблемы скорости загрузки, в том числе:

- Настроить броузерное кэширование

- Настроить серверное кэширование

- Оптимизировать js 

- Настроить Google Tag Manager

- Оптимизировать мобильную версию (сейчас грузится медленнее десктопной)

В заявке прошу обязательно присылать прямую ссылку на Ваш сайт  с результатами предыдущей оптимизации.

WordPress
4 года назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад