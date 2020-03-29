Техническая SEO оптимизация сайта на WordPress

Доработки сайта wordpress правки в приложение!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
Есть сайт на WordPress с установленной темой https://wphoot.com/themes/unos/ и модулем WooCommerce. Необходимо провести технический анализ и устранить проблемы скорости загрузки, в том числе:
- Настроить броузерное кэширование
- Настроить серверное кэширование
- Оптимизировать js
- Настроить Google Tag Manager
- Оптимизировать мобильную версию (сейчас грузится медленнее десктопной)
В заявке прошу обязательно присылать прямую ссылку на Ваш сайт с результатами предыдущей оптимизации.
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