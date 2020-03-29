Ez Form Calculator на WordPress или аналогичный калькулятор

Необходимо реализовать простой калькулятор с помощью плагина ez Form Calculator для WordPress или с помощью иного плагина - это не принципиально.

Логика такая: есть список курсов - это продукты woocommerce.нужно чтобы они подтягивались в калькулятор вместе со стоимостью.После указывать дату - она не влияет на стоимость.Далее идет срок обучения:1 неделя x12 недели x23 недели x3где x1, x2, x3 - это просто умножаем стоимость курса на 1 2 или 3 - тоесть просто коэффициент.Далее идет блок: проживание где также каждый пункт - это фиксированная стоимостьНу и далее кнопка бронирование - где вводим имя, телефон и email и заявка уходит на почту и в БД (если такое возможно).

настроить нужно подобный калькулятор https://linguatrip.com/ru/english/united_kingdom/london/twin_english_centre_london/?c.w=48453&c.weeks=1&c.s=2020-03-30&a.r=33846&a.f=35764&a.s=2020-03-29&a.e=2020-04-05&t.id=0&t.t=false&t.f=false но с функционалом, который более простой и описан выше.