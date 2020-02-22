Перенос сайта на Tilda

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки198 просмотров
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Необходимоперенести сайт https://visaholiday.ru/ на наш аккаунт на Тильду.

 

Перенестиследующие страницы:

1.      https://visaholiday.ru/

2.      https://visaholiday.ru/countries

3.      https://visaholiday.ru/countries/austria.html

4.      https://visaholiday.ru/insurance

5.      https://visaholiday.ru/contacts

 

Обсуждаем отличия текущего вида сайта отбудущего при переносе до взятия на работу.

Tilda
4 года назад
guest_15825379735541
4 года в сервисе
Был
4 года назад