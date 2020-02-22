Перенести лэндинг на сайт в платформе Magento

Сайт работает [url=https://kumdang-2.kz/]https://kumdang-2.kz/[/url] Куплен и установлен модуль Opncart pro. есть проблемы с отображением некоторых модулей. 1. Создать бэкап сайт и Базы данных перед началом работы. 2. Восстановить работу модуля отображающий статьи в верхнем меню. Пропало управление в админке. 3. Установлен ...
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Необходимо уже разработанную страницу лэндинга в конструкторе перенести на сайт на платформе Magento.
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