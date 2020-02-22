Битрикс (Крошки, Микрорзметка, Редиректы.)

Сайт работает [url=https://kumdang-2.kz/]https://kumdang-2.kz/[/url] Куплен и установлен модуль Opncart pro. есть проблемы с отображением некоторых модулей. 1. Создать бэкап сайт и Базы данных перед началом работы. 2. Восстановить работу модуля отображающий статьи в верхнем меню. Пропало управление в админке. 3. Установлен ...
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Крошки, Микрорзметка, Редиректы.
И еще несколько пунктов в хорошо составленом ТЗ.
ТЗ кандидатам антибот 7*8=
1500 руб. (возможен торг)
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