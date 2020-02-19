Внести правки на Wordpress сайт

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок6754 просмотра
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1) Нам необходимо перенести кнопку "Заказать проект" из раздела портфолио на главную страницу под линию и зафиксировать ее при скролле, как стрелочку (дизайн кнопки такой же как и старый, но текст и функционал другой).

2) Кнопка "Заказать проект" должна вести в подвал на контакты

3) Нам необходимо сократить раздел "Бриф" оставить только 1 шаг. Все остальные 2 шага убрать и соотвественно вместо кнопок "Вперед" и "назад" заменить на кнопку "Отправить"

5) в подложку добавить под адрес

WordPress
4 года назад
guest_15720229361399
Россия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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