Внести правки на Wordpress сайт

1) Нам необходимо перенести кнопку "Заказать проект" из раздела портфолио на главную страницу под линию и зафиксировать ее при скролле, как стрелочку (дизайн кнопки такой же как и старый, но текст и функционал другой).

2) Кнопка "Заказать проект" должна вести в подвал на контакты

3) Нам необходимо сократить раздел "Бриф" оставить только 1 шаг. Все остальные 2 шага убрать и соотвественно вместо кнопок "Вперед" и "назад" заменить на кнопку "Отправить"

5) в подложку добавить под адрес