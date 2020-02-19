Редизайн сайта на Битрикс24

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка205 просмотров
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Краткое техническое задание на редизайн сайта https://respace.su

Просьба указать цены и сроки исполнения по каждому пункту.

Последовательность выполнения пунктов может быть изменена.

Предпочтение будет отдано специалисту, имеющему реальные проекты на Битрикс24.

1.1. Адаптивная верстка страницы покупки сертификата, а также добавить на страницу возможность добавлять блоки идентично странице https://respace.su/akcii/ (пример - http://prntscr.com/r146dd )

 

1.2. Разработка адаптивной формы онлайн-покупки сертификата, а также ее интеграция в Битрикс24 Заказчика  в соответствии с дизайном Заказчика...

Пример - https://demo.digift.ru (инструкция https://clck.ru/M2H8K )

 

Уточнения:

●        Нужна возможность добавлять сумму самостоятельно (от 5000 руб.)

●        Если клиент выбирает пластиковый сертификат, то внести адрес доставки или выбрать пункт самовывоз.

●        Добавить ФИО получателя (3 полями ввод ФИО для CRM)

●        Собираем контакты: мобильный телефон, e-mail вне зависимости от выбора носителя.

●        Доставка возможно только по МСК+МО

●        При покупке эл.сертификата пользователь должен получать письмо на почту, в котором будут правила (нам потребуется настройка интеграции с битриксом, чтобы туда улетал статус оплаты и он был отдельный для обычного сертификата и для электронного). Отправка отчёта об оплате в кассу. У нас подключена Яндекс Касса, сейчас туда летят заявки из текущей формы.

●        Неоплаченные заявки тоже должны попадать в Битрикс24, но с определенным статусом, чтобы ретаргетинг потом сделать.

●        Также должно быть поле с правилами сертификата и галочкой с согласием на обработку персональных данных. Сами правила выведем на отдельную страницу.

●        У этого поп-апа должен быть свой url, чтобы крепить его к рекламе или ссылкой в соц.сети.

1.3. Разработка новой страницы услуг  в соответствии с дизайном Заказчика.. Текущая - https://respace.su/services/

На странице каталога услуг нужно:

●        Название раздела

●        Фильтры (спа уходы для лица, спа уходы для тела, массажи, аппаратные методики, спа-программы, спа-программы для двоих, спа-программы для компаний, услуги к процедурам).

●        Предположительно квадратная карточка услуги: фото - название - мини описание - цена - 2 кнопки

●        записаться сейчас (можно привязать кнопку к быстрой записи через universe, наша система онлайн записи на сайте (у них есть функционал чтобы форма открывалась сразу на конкретную услугу, общались с ними на эту тему)

●        подробнее (описание услуги)

 

1.4.  Для каждой услуги разработать свою карточку со своим url  в соответствии с дизайном Заказчика. У заказчика на момент подписания договора 103 услуги (минимальная карточка будет создана для 87 услуг, расширенная карточка услуги будет создана для 16 услуг)

 

Минимально 1 блок должен включать:

●        фото услуги (в идеале фото-слайдер т.к. фото массажей +/- однообразны, а вот наши кабинеты для массажей произведение искусства)

●        название

●        расширенное описание

●        выбор длительности (если есть варианты) - как выпадающий список или как две кнопки (самое частое время процедур 60 и 90 минут)

●        ссылка на запись на процедуру (в админке здесь должна быть возможность создавать якорь, как сейчас в “акциях”) также ссылка по идее должна создаваться с учетом ссылки universe (наша программа онлайн-записи).

Пример неплохой карточки - https://ab-spa.ru/piling-zolotoj-yantar

 

Расширенная карточка должна включать в себя варианты доп. услуг, доп. фото, доп. описание. Я представляю себе это как мини-лендинг, на котором мы презентуем дорогую услугу спа-программ. http://prntscr.com/qn5i7q

 

1.5. Разработка страницы для текстовых документов спа-бутика в соответствии с дизайном Заказчика.

●        Оферта

●        Политика обработки персональных данных

●        Правила посещения

●        Правила использования подарочных сертификатов

 

1.6. В футер сайта добавить виджет с рейтингом на Zoon - http://prntscr.com/qn5lvt и Яндекс картах.

 

1.7. Добавить на сайт информацию о новых мастерах в салоне. Штук 5-8 новых. https://respace.su/nashi-mastera/

 

1.8. Помимо пополнения списка мастеров, нужно разработать:

●        Добавить возможность описания про мастеров (небольшой текст под именем)

●        Будут перечислены услуги мастера. Думаю что там будет прилично услуг, поэтому стоит сделать либо переход в раздел где все услуги либо записаться к мастеру. Либо 2 кнопки (все наши услуги, запись к данному мастеру через universe)

Пример дизайна по мастеру - http://prntscr.com/qyv3os

 

Дизайн сайтаРедизайн сайта
4 года назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
t_polyans
Татьяна 
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$100
30 дней
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