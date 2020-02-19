Редизайн сайта на Битрикс24

Краткое техническое задание на редизайн сайта https://respace.su

Просьба указать цены и сроки исполнения по каждому пункту.

Последовательность выполнения пунктов может быть изменена.

Предпочтение будет отдано специалисту, имеющему реальные проекты на Битрикс24.

1.1. Адаптивная верстка страницы покупки сертификата, а также добавить на страницу возможность добавлять блоки идентично странице https://respace.su/akcii/ (пример - http://prntscr.com/r146dd )

1.2. Разработка адаптивной формы онлайн-покупки сертификата, а также ее интеграция в Битрикс24 Заказчика в соответствии с дизайном Заказчика...

Пример - https://demo.digift.ru (инструкция https://clck.ru/M2H8K )

Уточнения:

● Нужна возможность добавлять сумму самостоятельно (от 5000 руб.)

● Если клиент выбирает пластиковый сертификат, то внести адрес доставки или выбрать пункт самовывоз.

● Добавить ФИО получателя (3 полями ввод ФИО для CRM)

● Собираем контакты: мобильный телефон, e-mail вне зависимости от выбора носителя.

● Доставка возможно только по МСК+МО

● При покупке эл.сертификата пользователь должен получать письмо на почту, в котором будут правила (нам потребуется настройка интеграции с битриксом, чтобы туда улетал статус оплаты и он был отдельный для обычного сертификата и для электронного). Отправка отчёта об оплате в кассу. У нас подключена Яндекс Касса, сейчас туда летят заявки из текущей формы.

● Неоплаченные заявки тоже должны попадать в Битрикс24, но с определенным статусом, чтобы ретаргетинг потом сделать.

● Также должно быть поле с правилами сертификата и галочкой с согласием на обработку персональных данных. Сами правила выведем на отдельную страницу.

● У этого поп-апа должен быть свой url, чтобы крепить его к рекламе или ссылкой в соц.сети.

1.3. Разработка новой страницы услуг в соответствии с дизайном Заказчика.. Текущая - https://respace.su/services/

На странице каталога услуг нужно:

● Название раздела

● Фильтры (спа уходы для лица, спа уходы для тела, массажи, аппаратные методики, спа-программы, спа-программы для двоих, спа-программы для компаний, услуги к процедурам).

● Предположительно квадратная карточка услуги: фото - название - мини описание - цена - 2 кнопки

● записаться сейчас (можно привязать кнопку к быстрой записи через universe, наша система онлайн записи на сайте (у них есть функционал чтобы форма открывалась сразу на конкретную услугу, общались с ними на эту тему)

● подробнее (описание услуги)

1.4. Для каждой услуги разработать свою карточку со своим url в соответствии с дизайном Заказчика. У заказчика на момент подписания договора 103 услуги (минимальная карточка будет создана для 87 услуг, расширенная карточка услуги будет создана для 16 услуг)

Минимально 1 блок должен включать:

● фото услуги (в идеале фото-слайдер т.к. фото массажей +/- однообразны, а вот наши кабинеты для массажей произведение искусства)

● название

● расширенное описание

● выбор длительности (если есть варианты) - как выпадающий список или как две кнопки (самое частое время процедур 60 и 90 минут)

● ссылка на запись на процедуру (в админке здесь должна быть возможность создавать якорь, как сейчас в “акциях”) также ссылка по идее должна создаваться с учетом ссылки universe (наша программа онлайн-записи).

Пример неплохой карточки - https://ab-spa.ru/piling-zolotoj-yantar

Расширенная карточка должна включать в себя варианты доп. услуг, доп. фото, доп. описание. Я представляю себе это как мини-лендинг, на котором мы презентуем дорогую услугу спа-программ. http://prntscr.com/qn5i7q

1.5. Разработка страницы для текстовых документов спа-бутика в соответствии с дизайном Заказчика.

● Оферта

● Политика обработки персональных данных

● Правила посещения

● Правила использования подарочных сертификатов

1.6. В футер сайта добавить виджет с рейтингом на Zoon - http://prntscr.com/qn5lvt и Яндекс картах.

1.7. Добавить на сайт информацию о новых мастерах в салоне. Штук 5-8 новых. https://respace.su/nashi-mastera/

1.8. Помимо пополнения списка мастеров, нужно разработать:

● Добавить возможность описания про мастеров (небольшой текст под именем)

● Будут перечислены услуги мастера. Думаю что там будет прилично услуг, поэтому стоит сделать либо переход в раздел где все услуги либо записаться к мастеру. Либо 2 кнопки (все наши услуги, запись к данному мастеру через universe)