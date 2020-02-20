Сделать задачи на Joomla

Необходимо сделать профиль выгрузки в XML данных с сайта. Сейчас пользуюсь GoogleMerch, но не хватает нужных реквизитов. Нужно чтобы, как и в gg был отбор по категориям, отбор по наличию, отбор по картинкам, отбор по цене. (Структура полей) Категория Подкатегория Производитель Артикул Наименование Описание Цена Количество Наличие Срок ...