Сделать задачи на Joomla

Здравствуйте ув. фрилансеры! Нужен грамотный специалист по работе с CMS Bitrix, можно команду. На текущем этапе есть большой список задач по переносу двух проектов с Kohana на CMS Bitrix. 1) Есть сайт шаблон полностью перенесен с Kohana ...
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