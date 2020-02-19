Натяжка верстки на WordPress

Есть готовая верстка сайта, и есть старый сайт реализованный на WordPress. В новой верстке добавился новый функционал и изменен немного старый функционал. Нужно натянуть новую верстку на старый сайт, с доработками. Так же нужно что бы отображались все статьи и материалы с старого сайта. Все ссылки, материалы, тз, отправлю кандидатам. Оплата без аванса, можно поэтапно.