Натяжка верстки на WordPress

Здравствуйте ув. фрилансеры! Нужен грамотный специалист по работе с CMS Bitrix, можно команду. На текущем этапе есть большой список задач по переносу двух проектов с Kohana на CMS Bitrix. 1) Есть сайт шаблон полностью перенесен с Kohana ...
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Есть готовая верстка сайта, и есть старый сайт реализованный на WordPress. В новой верстке добавился новый функционал и изменен немного старый функционал. Нужно натянуть новую верстку на старый сайт, с доработками. Так же нужно что бы отображались все статьи и материалы с старого сайта. Все ссылки, материалы, тз, отправлю кандидатам. Оплата без аванса, можно поэтапно.
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