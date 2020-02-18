Внести изменения на сайте. Сайт на CMS OC Store

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки151 просмотр
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1. В каждом разделе товаров вставить кнопку для скачивания прайс-листа. Где вставить её надо придумать:)

2. Отредактировать форму запроса обратного звонка и обратной связи. Нужно добавить одно поле с ниспадающим меню и перенести кнопку в форме на другое место. 

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal.

4 года назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад