Внести правки на вордпресс

Сайт crest .by На странице товара цена выводится через доп поле K2 Необходимо чтоб цена также показывалась на странице категории.
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