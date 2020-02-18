Внести правки на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для периодических правок на вордпрессе требуется человек. 

4 года назад
graf-it
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Wordpress и ACF-не отобржается страница опций

    После обновления с 4-ой версии на 5-ую ветку плагина Advanced Custom Fields (ACF) перестала работать страница опций http://joxi.ru/5mdn6G6CeYv0oA Сама acf-options-page вшита в тему. Если откатиться до 4-ой ветки-страница опций начинает работать, но перестает работать поле таксономии. Нужно или ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Bitrix - настроить отсылку форм через SMTP

    На сайте есть формы заказа, обратной связи и т.д. После переезда на новый сервер, перестали работать. Скорей всего из-за того, что мы не настраиваем отсылку писем с наших серверов через php (mail()). А используем SMTP аккаунты ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Редирект на основании роли выводимого пользователя а не посещенного

    $40

    Всем привет! Есть страница на которой на основании user_id выводится тот или иной пользователь. типа site.com/page/username где username user_id станет ref_id нового пользователя если тот зарегистрируется на сайте. Нужно при входе на такую страницу проверять роль юзернейма ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужна интеграция верстки с Битрикс

    Необходимо произвести интеграцию верстки с Битрикс, следующих компонентов: [list][*]Меню каталога;[*]Каталог;[*]Фильтры (на определенной странице).[/list] Более подробное задание отправлю кандидату. Бюджет 15 000 руб. Срок не более 4 дней.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос верстки карточки товара на wordpress

    $16

    Нужно перенести дизайн карточки товара с сайта [url=https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/sukhoy-korm-sobaki/large-breed-korm-suhoy-dlya-sobak-krupnyh-porod-kurica.html?offer=43265]https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/sukhoy-korm-sobaki/large-breed-korm-suhoy-dlya-sobak-krupnyh-porod-kurica.html?offer=43265[/url] на сайт [url=https://zoolavkamsk.ru/product/adult-large-breed-suhoj-korm-dlya-vzroslih-sobak-krupnih-i-gigantskih-porod-s-kuricej/]https://zoolavkamsk.ru/product/adult-large-breed-suhoj-korm-dlya-vzroslih-sobak-krupnih-i-gigantskih-porod-s-kuricej/[/url] Файл с ТЗ прилогаю, в нем список задач и текст переписки с некоторыми деталями по работе. Стоимость около 1000р. Жду Ваших заявок

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка атрибутов на opencart

    Здравствуйте. На сайте установлен мегафильтр. Требуется сделать возможность задавать порядок сортировки значений атрибутов, а так же вывод(добавление) подсказки к названию атрибута (не к значениям). Т.е. будет напротив атрибута значок вопроса, при наведении на который будет всплывать ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад