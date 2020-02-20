Необходимо сделать профиль выгрузки в XML данных с сайта. Сейчас пользуюсь GoogleMerch, но не хватает нужных реквизитов. Нужно чтобы, как и в gg был отбор по категориям, отбор по наличию, отбор по картинкам, отбор по цене. (Структура полей) Категория Подкатегория Производитель Артикул Наименование Описание Цена Количество Наличие Срок ...
Перенос двух сайтов с Kohana на CMS Bitrix (часовая ставка).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте ув. фрилансеры!
Нужен грамотный специалист по работе с CMS Bitrix, можно команду. На текущем этапе есть большой список задач по переносу двух проектов с Kohana на CMS Bitrix.
1) Есть сайт шаблон полностью перенесен с Kohana на CMS Bitrix, на данный момент необходимо произвести корректную миграцию базы данных из Kohana в Битрикс.
2) Есть второй сайт (портал) нужен полный перенос (шаблон + база данных.)
Предпочтение отдаю фрилансерам которые работают быстро (не затягивают и не преувеличивают сроки) и предложат наименьшую цену, желательноа оплата по часовой ставке, со своей стороны ГАРАНТИРУЮ своевременную оплату и обеспечение задачами по двум проектам до конца текущего года.
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