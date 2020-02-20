Перенос двух сайтов с Kohana на CMS Bitrix (часовая ставка).

Здравствуйте ув. фрилансеры!

Нужен грамотный специалист по работе с CMS Bitrix, можно команду. На текущем этапе есть большой список задач по переносу двух проектов с Kohana на CMS Bitrix.

1) Есть сайт шаблон полностью перенесен с Kohana на CMS Bitrix, на данный момент необходимо произвести корректную миграцию базы данных из Kohana в Битрикс.

2) Есть второй сайт (портал) нужен полный перенос (шаблон + база данных.)

Предпочтение отдаю фрилансерам которые работают быстро (не затягивают и не преувеличивают сроки) и предложат наименьшую цену, желательноа оплата по часовой ставке, со своей стороны ГАРАНТИРУЮ своевременную оплату и обеспечение задачами по двум проектам до конца текущего года.