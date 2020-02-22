Изменить файл отображения последних записей темы Wordpress

Здравствуйте, ув. фрилансеры!

Есть готовая тема Wordpress (BlogStyle). Необходимо внести изменения в файл темы отвечающий за вывод последних записей на главной странице и изменить представление последних записей.

Сейчас последние опубликованные записи выводятся в один ряд одна под другой. Вот пример: https://ibb.co/x8SFVMk

Необходимо сделать под меню карусель с заданными записями, рядом анонс 4-х статей из разных рубрик. Под каруселью представить анонс статей из всех рубрик. Всего 3 вариации представления. Они будут чередоваться по кругу и представлять все имеющиеся рубрики на сайте.

Под каждой рубрикой после анонса 3-4-х статей должна быть кнопка показать ещё при нажатии на которую, откроются ещё 6 анонсов статей из данной рубрики.

Также необходимо добавить в сайдбар возможность отображать либо последние записи, либо наиболее посещаемые, либо установленные мной в ручную, НО именно в таком представлении, как на картинке во вложении - Сначала картинка на ширину сайдбара, под ней название статьи.

Вот фото того, что нужно сделать: https://ibb.co/YbnZZmb

И чтобы данная страница сохранила свою адаптивность не только для компьютеров и планшетов, но и для мобильных устройств..

Бюджет 15 у.е.

После выполнения с меня отзыв..