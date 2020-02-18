Перенести страницу сайта в Тильду.

Есть сайт, сверстанный вручную.

Нужно перенести в тильду для того, что бы он стал резиновым.

Примерно 14 блоков. Пока только одна страница, главная.

Нужна максимальная приближенность по смыслу.

Разные хейдеры и футеры для десктоп и мобильной версии.

ТЗ нету, так как не понятно как оно получится. Следует учитывать, что по каждому блоку будет какое-то пожелание "переделать" (двойная работа).

В перспективе дозаказ на перенос других страниц = $$