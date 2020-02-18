Перенести страницу сайта в Тильду.

Имеется тема для CMS Wordpress - https://clck.ru/MEniC У данной темы такая форма комментариев http://prntscr.com/r48ej1 http://prntscr.com/r48elh Необходимо скрипт комментариев извлечь от темы и интегрировать в нашу, без лишних строк кода.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, сверстанный вручную.
Нужно перенести в тильду для того, что бы он стал резиновым.
Примерно 14 блоков. Пока только одна страница, главная.
Нужна максимальная приближенность по смыслу.
Разные хейдеры и футеры для десктоп и мобильной версии.
ТЗ нету, так как не понятно как оно получится. Следует учитывать, что по каждому блоку будет какое-то пожелание "переделать" (двойная работа).
В перспективе дозаказ на перенос других страниц = $$
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