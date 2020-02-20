Удалить битые ссылки (730шт.) на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок238 просмотров
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Приветствую!

Нужно удалить битые ссылки их 730 шт., вот полный список https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K7vnCdoP0GEYBTOSX1SSxoODZOblZ7dY12CJ7mVJhFU/edit#gid=0

Плагин Broken Link Checker установлен, но ссылок не находит.

Напишите пожалуйста в ответе каким способом будете решать задачу ?

WordPress
4 года назад
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Качеством работы очень доволен. Отличная коммуникация и соблюдение сроков. Дмитрий, спасибо! Рекомендую!
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