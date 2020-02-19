Сделать RSS ленту для сайта на Joomla

Есть сайт, сверстанный вручную. Нужно перенести в тильду для того, что бы он стал резиновым. Примерно 14 блоков. Пока только одна страница, главная. Нужна максимальная приближенность по смыслу. Разные хейдеры и футеры для десктоп и мобильной версии. ТЗ нету, так ...