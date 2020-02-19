Сделать RSS ленту для сайта на Joomla

$10
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки184 просмотра
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Сделать RSS ленту для сайта на Joomla в соответствие с требованиями. Требования отправлю кадидатам. Большой опыт работы с  Joomla - обязательное требование. Если сработаемся заданий будет еще много.

Joomla
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад