Настроить мультиязычность на сайте. Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок245 просмотров
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Настроить мультиязычность на сайте. Сайт сделан на Битриксе.

Прошу писать сразу цену,  сроки, и как будет реализовываться

4 года назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад