Знания:
Html 5, CSS 3, Bootstrap, Psd to Html, Photoshop, адаптивная и кроссбраузерная верстка
Javascript, AJAX, JSON, JQuery, Node.js, фреймворки React, Angular 2+
Php, фреймворки YII 2, Laravel
CMS: Wordpress, 1C-Битрикс
Базы данных: PostgreSQL, MySql, MongoDB.
ООП, SinglePageApplication(SPA), Model-View-Controller(MVC), RESTful, работа с API
Опыт работы в команде разработчиков
Системы управления версиями: Git
Операционные системы: Windows, Linux
Английский язык – технический
Опыт работы:
01.2019 – 06.2019 ООО «Эль-Директ»
Должность: html-верстальщик
Выполнена адаптивная, кроссбраузернаяверстка с использованием Html 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, JQuery. Использовались слайдеры, галереи, фиксированные панели,валидация форм. Приходилось верстать по макету Photoshop.
03.2018 – 05.2018 MOBI-Q
Должность: программист PHP
Выполнена доработка интернет-магазина на фреймворке Yii2 (PHP). Работала с авторизацией, админкой, каталогом товаров на сайте http://1cvetsklad.ru/ Использовались Yii2, PHP, JavaScript, AJAX, JQuery
Работаю программистом с 2001 года.
Эл. почта: [email protected]
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