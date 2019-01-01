t_polyans

Татьяна t_polyans

 
44 годаРоссия/Таганрог
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-программист

Знания:

Html 5, CSS 3, Bootstrap, Psd to Html, Photoshop, адаптивная и кроссбраузерная верстка

Javascript, AJAX, JSON, JQuery, Node.js, фреймворки React, Angular 2+

Php, фреймворки YII 2, Laravel

CMS: Wordpress, 1C-Битрикс

Базы данных: PostgreSQL, MySql, MongoDB.

ООП, SinglePageApplication(SPA),  Model-View-Controller(MVC),  RESTful, работа с API

Опыт работы в команде разработчиков

Системы управления версиями: Git

Операционные системы: Windows, Linux

Английский язык – технический

Опыт работы:

﻿01.2019 – 06.2019 ООО «Эль-Директ»

Должность: html-верстальщик

Выполнена адаптивная, кроссбраузернаяверстка с использованием Html 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, JQuery. Использовались слайдеры, галереи, фиксированные панели,валидация форм. Приходилось верстать по макету Photoshop.

03.2018 – 05.2018 MOBI-Q

Должность: программист PHP

Выполнена доработка интернет-магазина на фреймворке Yii2 (PHP). Работала с авторизацией, админкой, каталогом товаров на сайте http://1cvetsklad.ru/ Использовались Yii2, PHP, JavaScript, AJAX, JQuery

Работаю программистом с 2001 года.

Эл. почта: [email protected]

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSBootstrapjQueryLinuxAjaxAngularБитриксYiiPhotoshopNode.jsReact.jsGit
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$100
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Отзывы заказчиков
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$100
2 балла
4 года назад
Редизайн сайта на Битрикс24
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