Доработки на cms Bitrix

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки238 просмотров
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1. Убрать из URL 2 слеша из ссылок. 2. Настроить canonical 3. Убрать из URL товаров конструкцию /item/ 4. Добавить возможность написания индивидуального H1 для каждого товара 5. Ещё одна доработка, связанная карточкой товара. Подробности в ЛС.

4 года назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
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