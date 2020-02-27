Доработки сайта на MODx

$16
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка172 просмотра
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Полное ТЗ во вложении.

Нужно сделать:

1. Слайдер.

2. Блок перелинковки.

3. Стили css.

MODX
4 года назад
Alexey-d-index
Алексей 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$5
1 день
Николай справился с поставленной задачей по MODx, помог все настроить, в течение дня всегда на связи. Пошел на встречу с договоренностями по оплате. Разумная цена за услуги. Я доволен, рекомендую.
отличный заказчик. задача поставлена грамотно. все необходимые доступы предоставили. оплата сразу после выполнения работы. рекомендую к сотрудничеству!