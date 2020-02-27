Доработки сайта на MODx

Сайт на джумла, нужно перенести копию на другой хостинг. При переносе возникает 404 ошибка на всех страницах сайта. отвечайте только если вы хорошо знаете джумла и ее капризы
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Полное ТЗ во вложении.
Нужно сделать:
1. Слайдер.
2. Блок перелинковки.
3. Стили css.
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