Натяжка на WordPress

Сайт на джумла, нужно перенести копию на другой хостинг. При переносе возникает 404 ошибка на всех страницах сайта. отвечайте только если вы хорошо знаете джумла и ее капризы
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Здравствуйте, http://illusion-ds.net/dist/index.html необходимо натянуть готовую верстку на WordPress, удалив прошлый вариант сайта.
Детальное TZ прикрепляю. Ничего сверхъестественного. Пишите конкретные цены по данной работе. Без цен, не рассматриваю кандидатуру. Всем спасибо!
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