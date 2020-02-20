Натяжка на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок198 просмотров
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Здравствуйте, http://illusion-ds.net/dist/index.html необходимо натянуть готовую верстку на WordPress, удалив прошлый вариант сайта.

Детальное TZ прикрепляю. Ничего сверхъестественного. Пишите конкретные цены по данной работе. Без цен, не рассматриваю кандидатуру. Всем спасибо!

WordPress
4 года назад
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад