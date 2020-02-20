Wordpress разработчик

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно на сайте внести правки, создать пару страниц

WordPress
4 года назад
Yltima
Максим 
30 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад