Внести правки на сайт

$25
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок350 просмотров
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Сайт Wordpress. Внести правки на сайт - работа с комментариями, добавление слайдера и тд.

4 года назад
arust22
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chezzgarage
Владимир 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
4 года назад
$22
15 дней
Все сделано качественно и точно в срок)
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