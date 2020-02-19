Настройка платёжного модуля на 1с Битрикс

информация для интеграции модуля.

3. Одновременно с шагом 2, я выдам Вам доступ в личный кабинет, который будет работать в тестовом режиме.

4. Параллельно остальным шагам (уже сейчас), Вы можете делать интеграцию сервиса.

5. По факту завершения интеграции - мы переводим систему в боевой режим.

Информация для интеграции

Установка виджета

API

Готовые модули

Тестирование