Доработка структуры сайта

Здравствуйте! Есть сайт, созданный на платформе-конструкторе: [url=http://z6nfkntu.plp7.ru/]z6nfkntu.plp7.ru[/url] Верстку данного сайта (все изображения, тексты есть, ничего придумывать не надо) нужно перенести на тему Flatsome в Wordpress обязательно используя встроенный редактор. Пожалуйста, пишите отклики только те, кто работал с редактором темы ...