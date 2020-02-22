Приветствую! Необходимо доработать сайт на MODX Revo. Текущие задачи: - замена шапки - изменение шаблонов страниц - фильтрация: работа с простым фильтром [url=http://1site.brandstore.ru/portfolio1/]http://1site.brandstore.ru/portfolio1/[/url] - Сделать сортировку по разделам: Seoproject, DesignProject сразу после шапки - [url=https://take.ms/CFy1Y]https://take.ms/CFy1Y[/url] Шаблон карточки "Seoproject" [url=http://1site.brandstore.ru/portfolio1/seo-projects/seoproject-1/]http://1site.brandstore.ru/portfolio1/seo-projects/seoproject-1/[/url] - заменить блок шапки на [url=http://1site.brandstore.ru/o-kompanii/]http://1site.brandstore.ru/o-kompanii/[/url] (берем код от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте битрикс необлоходимо сделать форму регистрации.
И чтобы после регистрации клиенту выводился раздел сайта (какой именно я покажу)
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