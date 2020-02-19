Конвертировать HTML шаблон в WordPress с доработкой.

Добрый день всем!

Имеется шаблон HTML для лендинга, он во многом устраивает, но его нужно немного

доработать, что-то убрать, что-то добавить, вставить тексты, картинки,

заменить названия разделов. Далее данный шаблон необходимо конвертировать в WordPress

(или же изменения вносить уже в WordPress). Всего около 18 страниц – из них 15 уже есть в макете

и требуют лишь небольших изменений. 3 страницы нужно сделать дополнительно, но лишь для обычного текста.

Все страницы должны иметь мобильную версию (в HTML макете она уже есть) и редактироваться из WordPress.

Или наоборот, сначала перевести HTML макет в WP и уже там выполнить доработку. Затем необходимо разместить сайт

на имеющемся хостинге. Сайт должен быть внутренне оптимизирован на этапе создания.

По срокам – спешки особой нет, так как еще не все материалы для сайта готовы. На исполнителе лежит ответственность

лишь за техническую часть.проекта, но качество должно быть хорошее, код должен быть валидным, без ошибок.

Выслушаю Ваши предложения по стоимости работ, но очень большим бюджетом похвастаться не можем..

С уважением,

Владимир